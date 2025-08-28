Benfica Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı! Mourinho Ali Koç’u Yine Es Geçti: Kadıköy’de Fırtına Başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak elendi. Kritik mücadele öncesi yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç’u yine es geçti. Yaşanan o anlar herkesi şaşkına çevirirken Kadıköy’de yeni bir fırtınanın başlayacağı ifade edildi. İşte detaylar…
Fenerbahçe’de gerilim sürüyor. Dün akşam Benfica’ya 1-0’lık skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekipte tansiyon yükseldi. Gelen son görüntüler taraftarları ikiye böldü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başkan Ali Koç'un elini sıkmadığı görüldü. Portekizli antrenör, Göztepe maçından önce de Ali Koç'un elini sıkmamıştı.
KEREM ATTI BENFICA TURU GEÇTİ
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Portekiz temsilcisine turu getiren gol, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra kısa sürede Portekiz ekibine uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, kritik maçta sahneye çıkan isim oldu. Milli yıldız, ilk yarıda attığı golle takımını öne geçirirken, Fenerbahçe'nin Devler Ligi umutlarını da söndürdü.
FENERBAHÇE YOLUNA AVRUPA LİGİ’NDE DEVAM EDECEK
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, Avrupa sahnesinde yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, yönetim ve camia bu sezon hedeflerin Avrupa Ligi'nde başarıya çevrilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.
MOURINHO, ALİ KOÇ’UN ELİNİ SIKMADI
Mücadele sonrası yaşanan bir detay ise gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Başkan Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Portekizli antrenör, Göztepe maçından önce de Ali Koç'un elini sıkmamıştı.
