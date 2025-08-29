Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARISI NASILDI?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

