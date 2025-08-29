Son Dakika... Solskjaer'in Yerine Getiriliyor: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Bugün İlk İdmanına Çıkacak

Son dakika: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’ye 1-0 mağlup oldu. Alınan mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı ekip teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Yaşanan ayrılık sonrası taraftarı heyecana boğacak haber geldi. Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu yeniden Sergen Yalçın’a emanet edildi. Başkan Serdal Adalı taraftarların da özlemle beklediği Yalçın ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne’ye 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde alınan bu yenilgi büyük tepki çekerken siyah-beyazlı yönetim Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Peki Beşiktaş'ın başına hangi isim geçecek? Beklenen haber geldi, efsane isim takımın başına getiriliyor.

SOLSKJAER DEFTERİNİ KAPATTILAR

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 1-1 biten ilk maçın avantajını kullanamayarak Avrupa’dan elendi. Kritik yenilginin ardından toplanan yönetim kurulu, Solskjaer’in görevine son verilmesi yönünde karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 2. SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek. Sabuncuoğlu, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşecek. Sergen Yalçın da Beşiktaş'a dönmek için istekli. Beşiktaş'ın teknik direktör listesinin başında Sergen Yalçın yer alıyor" dedi.

BUGÜN İLK İDMANINA ÇIKACAK

Öte yandan TRT Spor’un haberine göre, yönetim hızlı bir şekilde Yalçın ile temasa geçti ve taraflar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmana çıkacak. Beşiktaş’ın, Sergen Yalçın ile 2 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazandırmıştı. Aynı yıl Türkiye Kupası’nı da müzeye götüren Yalçın, kulüp tarihine “çifte kupa” başarısıyla geçmişti.

Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasında Beşiktaş’ın başında 79 resmi maça çıkan tecrübeli teknik direktör, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Takım, bu dönemde 1.84 puan ortalaması yakaladı.

