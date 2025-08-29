Ali Koç Bu Sefer Başını Duvarlara Vuracak: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu Vetosu! Satmaktan Vazgeçtiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminin çıkış yapan takımlarının başında gelen Fenerbahçe'de kötü haberler peşe peşe geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenerek hasretini 17 yıla çıkaran sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Benfica yönetimi ile toplantı yapan Kanarya'nın masada anlaşamadığı belirtildi.

Gazeteci İbrahim Seten, Benfica'nın Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini ve Kerem'i satmaktan vazgeçtiğini iddia etti.

BENFICA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU VETOSU

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi! İki kulüp arasında gerçekleştirilen kritik toplantıda taraflar anlaşmaya varamadı. Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi netleşmeden havalimanına hareket etti.

Daha önce 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen transfer için Benfica'nın yeni talepte bulunduğu öne sürüldü.

İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gazeteci İbrahim Seten ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seten, "Benfica, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro'luk teklifini reddedip Kerem'i satmaktan vazgeçti. Ben böyle aşağılanma görmedim. Paranla rezil olmak tam da bu." ifadelerini kullanarak sürecin çıkmaza girdiğini ileri sürdü.

Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin transferde geri adım atıp atmayacağı veya Benfica'nın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi