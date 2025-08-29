Hezimet Veda Getirdi... Beşiktaş Solskjaer'e Kapıyı Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip önce UEFA Avrupa Ligi’ne ardından da Konferans Ligi’ne veda etmesinin ardından taraftarlar adeta çılgına döndü.

Lausanne’a karşı Tüpraş Stadı’nda alınan mağlubiyetin ardından, Solskjaer’in görevine son verildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi