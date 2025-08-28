Başakşehir Avrupa'da Havlu Attı
Başakşehir Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan Operi’nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
9. dakikada sol kanattan Bancu’nun pasında topla buluşan Cicaldau’nun şutunda top ağlara gitti. 1-1
19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu’nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.
27. dakikada soldan Bancu’nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
61. dakikada Shomurodov’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kemen’in şutunda top kaleyi bulmadı.
68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Opoku’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
80. dakikada Operi gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
81. dakikada Mekvabishvili’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Steven Nsimba’nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
