Dolmabahçe'de Soğuk Duş: Kara Kartal Avrupa'ya Uçamadı

Beliktaş'ın Avrupa'daki kader maçında ilk gol sesi geldi. Beşiktaş, kendi sahasında Lausanne karşısında geriye düştü.

Son Güncelleme:
Dolmabahçe'de Soğuk Duş: Kara Kartal Avrupa'ya Uçamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bu akşam Lausanne'yi konuk ediyor.

Lausanne - Beşiktaş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet’in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Milyonların merakla takip ettiği karşılaşmada ilk düdük geldi.

26' Köşe vuruşunda yapılan orta sonrasında Paulista'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

42' Rafa Silva ceza sahası içinde Abraham'ın önüne topu yuvarladı ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.

45+1 Savunma arkasına atılan topta Mert Günok ile karşı karşıya kalan Nathan Butler-Oyedeji Lausanne'yi öne geçiren golü attı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Beşiktaş'ta Udokhai ikinci yarının ilk saniyelerinde yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

64' Serbest vuruştan ceza sahası içine açılan ortaya Ndidi kafasıyla içeri çevirdi fakat Abraham topa dokunamadı.

MAÇ SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında bu akşam sahasında Lausanne'yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip, evinde oynadığı maçta rakibine 0-1 mağlup oldu

İLK 11'LER

İşte takımların sahaya çıktığı ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Rafa, Joao Mario, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Güncelleme:
Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Galatasaray Singo'yu Resmen KAP'a Bildirdi Galatasaray Singo'yu Resmen KAP'a Bildirdi
Galatasaray'da 'Çaykur Rizespor' Hazırlığı! Son Bir Gün... Galatasaray'da 'Çaykur Rizespor' Hazırlığı! Son Bir Gün...
ÇOK OKUNANLAR
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı