Dolmabahçe'de Soğuk Duş: Kara Kartal Avrupa'ya Uçamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bu akşam Lausanne'yi konuk ediyor.

Lausanne - Beşiktaş maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet’in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Milyonların merakla takip ettiği karşılaşmada ilk düdük geldi.

26' Köşe vuruşunda yapılan orta sonrasında Paulista'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

42' Rafa Silva ceza sahası içinde Abraham'ın önüne topu yuvarladı ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.

45+1 Savunma arkasına atılan topta Mert Günok ile karşı karşıya kalan Nathan Butler-Oyedeji Lausanne'yi öne geçiren golü attı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Beşiktaş'ta Udokhai ikinci yarının ilk saniyelerinde yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

64' Serbest vuruştan ceza sahası içine açılan ortaya Ndidi kafasıyla içeri çevirdi fakat Abraham topa dokunamadı.

MAÇ SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında bu akşam sahasında Lausanne'yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip, evinde oynadığı maçta rakibine 0-1 mağlup oldu

İLK 11'LER

İşte takımların sahaya çıktığı ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Rafa, Joao Mario, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji

Kaynak: Haber Merkezi