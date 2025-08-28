Bakan Fidan ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Ukrayna-Rusya arasında barışın tesisine ilişkin çabaları ele aldı.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmaları, Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanması yönündeki çabalar ele alındı.

Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e 'Güvenlik' SözüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e 'Güvenlik' SözüSiyaset

Etiketler
ABD Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Süper Lig’de Yılın İmzası! Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun: Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun
Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı Soluğu Partide Alınca Kriz Patladı
Dolmabahçe'de Soğuk Duş: Kara Kartal Avrupa'ya Uçamadı Kara Kartal Avrupa'ya Uçamadı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Rakipler Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Rakipler
ÇOK OKUNANLAR
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı