Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Rakipler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Rakipler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Yenilenen format gereği her torbadan ikişer takım aynı gruba düşerken, Galatasaray dev rakiplerle eşleşmek zorunda kaldı.

‘Düşler Sahnesi’nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İŞTE TAKIMLARA GÖRE EŞLEŞMELER:

GALATASARAY: Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D)

PSG: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lizbon, Newcastle

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiacos, Monaco, Kairat

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, GALATASARAY, Monaco

Bayern Münih: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Franfkurt, PSV, Marsilya, Karabağ, GALATASARAY

Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union SG

Chelsea: Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos, Bayern Münih, Atalanta, Napoli, Karabağ

Borussia Dortmund: Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Kopenhag

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiakos, Slava Prag, Kopenhag, Newcastle

Arsenal: Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Athletic Bilbao

Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag

Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marilya, Athletic Bilbao, Union SG

Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle

Club Brugge: Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat

Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, GALATASARAY, Karabağ

Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union, GALATASARAY

Villarreal: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco

