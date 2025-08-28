Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Rakipler
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.
Yenilenen format gereği her torbadan ikişer takım aynı gruba düşerken, Galatasaray dev rakiplerle eşleşmek zorunda kaldı.
‘Düşler Sahnesi’nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İŞTE TAKIMLARA GÖRE EŞLEŞMELER:
GALATASARAY: Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D)
PSG: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lizbon, Newcastle
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiacos, Monaco, Kairat
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, GALATASARAY, Monaco
Bayern Münih: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Franfkurt, PSV, Marsilya, Karabağ, GALATASARAY
Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union SG
Chelsea: Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos, Bayern Münih, Atalanta, Napoli, Karabağ
Borussia Dortmund: Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Kopenhag
Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiakos, Slava Prag, Kopenhag, Newcastle
Arsenal: Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Athletic Bilbao
Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag
Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marilya, Athletic Bilbao, Union SG
Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle
Club Brugge: Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat
Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, GALATASARAY, Karabağ
Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union, GALATASARAY
Villarreal: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos
Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco
