Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barışın tesisiyle beraber Türkiye’nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e 'Güvenlik' Sözü
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinde önemli bir rolü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'BARIŞ SONRASI DA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın sağlanmasıyla beraber Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy
