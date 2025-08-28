Samsunspor, Yoluna Konferans'ta Devam Edecek

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos ile berabere kaldı. İlk maçı da 2-1 kaybeden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi bu sonuçla yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor
