Zeynep Sönmez ABD Açık'a Veda Etti

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın 2. turunda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

Kaynak: AA

