Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor

Türk-İş’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, ağustos ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 698 lira artarak 27 bin 111 TL’ye çıktı. Gıda, konut, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 TL’den 88 bin 310 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de 34 bin 981 TL olarak hesaplandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ DURMUYOR

Araştırmada, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki aylık artışın yüzde 2,64 olduğu, son 12 aylık değişimin ise yüzde 40,68 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri dikkat çekti:

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar yüzde 4 arttı.

Et fiyatlarında belirgin bir düşüş olmazken, tavuk etinde yüzde 8 artış yaşandı.

Yeşil mercimek yüzde 9 ile en yüksek fiyat artışını gördü.

Ekmek fiyatı Ankara’da yüzde 20 artışla 12,5 liradan 15 liraya çıktı.

Pirincin fiyatı yüzde 6 arttı.

YAĞ VE DİĞER ÜRÜNLERDE DEĞİŞİM

Temel yağ ürünlerinde ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinde fiyat artışı yaşanırken, zeytinyağı fiyatında kısmi düşüş kaydedildi. Siyah zeytin yükselirken, yeşil zeytin ucuzladı.

Baharat, salça, çay ve bazı gıda ürünlerinde de çift haneli artışlar dikkat çekti. Özellikle çayda yüzde 8,5, salçada ise yüzde 10’a varan fiyat artışı görüldü.

GEÇİM DERDİ DERİNLEŞİYOR

Araştırma sonuçları, artan gıda ve temel ihtiyaç maliyetleri karşısında çalışanların geçim sıkıntısının giderek ağırlaştığını ortaya koydu.

