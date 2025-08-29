Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor

Türk-İş’in Ağustos 2025 araştırması, çalışanların geçim koşullarındaki zorlu tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 111 liraya, yoksulluk sınırı ise asgari ücreti 4'e katlayarak 88 bin 310 liraya yükseldi.

Son Güncelleme:
Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk-İş’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, ağustos ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 698 lira artarak 27 bin 111 TL’ye çıktı. Gıda, konut, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 TL’den 88 bin 310 TL’ye yükseldi.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de 34 bin 981 TL olarak hesaplandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ DURMUYOR

Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor - Resim : 1

Araştırmada, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki aylık artışın yüzde 2,64 olduğu, son 12 aylık değişimin ise yüzde 40,68 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri dikkat çekti:

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar yüzde 4 arttı.

Et fiyatlarında belirgin bir düşüş olmazken, tavuk etinde yüzde 8 artış yaşandı.

Yeşil mercimek yüzde 9 ile en yüksek fiyat artışını gördü.

Ekmek fiyatı Ankara’da yüzde 20 artışla 12,5 liradan 15 liraya çıktı.

Pirincin fiyatı yüzde 6 arttı.

YAĞ VE DİĞER ÜRÜNLERDE DEĞİŞİM

Temel yağ ürünlerinde ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinde fiyat artışı yaşanırken, zeytinyağı fiyatında kısmi düşüş kaydedildi. Siyah zeytin yükselirken, yeşil zeytin ucuzladı.

Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor - Resim : 2

Baharat, salça, çay ve bazı gıda ürünlerinde de çift haneli artışlar dikkat çekti. Özellikle çayda yüzde 8,5, salçada ise yüzde 10’a varan fiyat artışı görüldü.

GEÇİM DERDİ DERİNLEŞİYOR

Araştırma sonuçları, artan gıda ve temel ihtiyaç maliyetleri karşısında çalışanların geçim sıkıntısının giderek ağırlaştığını ortaya koydu.

10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti OlacakEkonomi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli OlduSGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Açlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Fabrikası Küle Dönmüştü: Türkiye'nin Dev Ayakkabı Markası Konkordato İlan Etti! Dev Ayakkabı Markası İflasın Eşiğinde
İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde Var Deprem Riski En çok o İlçelerde Var
10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak 10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'