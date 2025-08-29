Fabrikası Küle Dönmüştü: Türkiye'nin Dev Ayakkabı Markası Konkordato İlan Etti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de bulunan birçok firmanın iflas etmesine neden oluyor. Son olarak İstanbul'un köklü ayakkabı firması Pan Ayakkabı konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Nisan ayında fabrikada çıkan yangının yarattığı ekonomik yük ve borç sarmalı nedeniyle konkordato ilan eden şirket, iflastan kurtulmak için mahkemeden 3 aylık mühlet aldı.

TÜRKİYE'NİN DEV AYAKKABI MARKASI KONKORDATO İLAN ETTİ

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markası Pan Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nisan ayında fabrikasında çıkan yangının ardından ciddi bir mali krize sürüklendi. Yangında maddi olarak ağır yara alan dev firma, yaşanan krize daha fazla dayanamayıp konkordato ilan etti.

MAHKEME 3 KONKORDATO KOMİSERİ ATADI

Borçların artması ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle firma, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve süreci denetlemek üzere 3 konkordato komiseri atadı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.

İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı tanındı. Alacaklılar, konkordato mühletine karşı çıkabilecek ve mahkeme bu itirazları değerlendirerek şirketin geleceğine ilişkin karar verecek.

