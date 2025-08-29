Özel Üniversitelerde Büyük Skandal: Aynı Bölüm, Farklı Ücret! Öğrenciler ve Aileler Şokta

Bazı özel üniversitelerde Türk öğrencilerden yabancı öğrencilere kıyasla neredeyse iki kat fazla ücret alındığı ortaya çıktı. Çifte tarife uygulaması, hem öğrencilerin hem de ailelerin tepkisini çekti.

Son Güncelleme:
Özel Üniversitelerde Büyük Skandal: Aynı Bölüm, Farklı Ücret! Öğrenciler ve Aileler Şokta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler özel üniversitelere çevrildi. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar dolarken, özel üniversitelerde beklenen ilgi oluşmadı. Ancak ortaya çıkan ücret farkı, tepkileri daha da artırdı.

TÜRK ÖĞRENCİLER DAHA YÜKSEK ÜCRET ÖDÜYOR

Özel Üniversitelerde Büyük Skandal: Aynı Bölüm, Farklı Ücret! Öğrenciler ve Aileler Şokta - Resim : 1

TGRT Haber’in yaptığı araştırmaya göre, bazı vakıf üniversitelerinde Türk öğrenciler yabancı öğrencilere kıyasla neredeyse iki kat ücret ödüyor. Aynı bölümde okuyan yabancı öğrenciler, Türk öğrencilerden yaklaşık yüzde 50 daha az ücretle eğitim alabiliyor.

YABANCILARA YARIYA VARAN İNDİRİM

Muhabirin üniversitelerden telefonla aldığı fiyat bilgileri, özel üniversitelerdeki bu uygulamayı gözler önüne serdi. Birçok üniversitenin yabancı öğrenciler için ciddi indirim yaptığı, bazı bölümlerde ise ücretlerin yarı yarıya düştüğü tespit edildi.

Özel Üniversitelerde Büyük Skandal: Aynı Bölüm, Farklı Ücret! Öğrenciler ve Aileler Şokta - Resim : 2

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kayıt döneminin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bu 'çifte tarife' hem öğrencilerden hem de velilerden yoğun tepki aldı. Türk öğrencilerin daha fazla ücret ödemek zorunda bırakılması, eğitimde eşitlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Düşük Faizli Kredi İçin Yeşil Işık: Yeni Nefes Kredisi Yolda! Bankalara Çağrı YapıldıDüşük Faizli Kredi İçin Yeşil Işık: Yeni Nefes Kredisi Yolda! Bankalara Çağrı YapıldıEkonomi

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar Belli Oldu! İşte Başvuru Detayları ve ŞartlarÜniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar Belli Oldu! İşte Başvuru Detayları ve ŞartlarEkonomi

Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiÖzel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiEkonomi

Kaynak: TGRT Haber

Etiketler
Üniversite
Son Güncelleme:
Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı İşsizlik Rakamları Açıklandı
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Mourinho Gitti, Yatırımcı Geldi! Fenerbahçe Hisselerinde Şok Artış Mourinho Gitti, Fenerbahçe Hisseleri Fırladı
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'