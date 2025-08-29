Özel Üniversitelerde Büyük Skandal: Aynı Bölüm, Farklı Ücret! Öğrenciler ve Aileler Şokta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler özel üniversitelere çevrildi. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar dolarken, özel üniversitelerde beklenen ilgi oluşmadı. Ancak ortaya çıkan ücret farkı, tepkileri daha da artırdı.

TÜRK ÖĞRENCİLER DAHA YÜKSEK ÜCRET ÖDÜYOR

TGRT Haber’in yaptığı araştırmaya göre, bazı vakıf üniversitelerinde Türk öğrenciler yabancı öğrencilere kıyasla neredeyse iki kat ücret ödüyor. Aynı bölümde okuyan yabancı öğrenciler, Türk öğrencilerden yaklaşık yüzde 50 daha az ücretle eğitim alabiliyor.

YABANCILARA YARIYA VARAN İNDİRİM

Muhabirin üniversitelerden telefonla aldığı fiyat bilgileri, özel üniversitelerdeki bu uygulamayı gözler önüne serdi. Birçok üniversitenin yabancı öğrenciler için ciddi indirim yaptığı, bazı bölümlerde ise ücretlerin yarı yarıya düştüğü tespit edildi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Kayıt döneminin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bu 'çifte tarife' hem öğrencilerden hem de velilerden yoğun tepki aldı. Türk öğrencilerin daha fazla ücret ödemek zorunda bırakılması, eğitimde eşitlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: TGRT Haber