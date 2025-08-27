Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora Girdi

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler yurt arayışına girdi. KYK başvuruları öncesinde özel yurt fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30 ile 50 arasında zam geldi.

Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora Girdi
Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olması, öğrencileri yeniden barınma telaşına sürükledi. Ancak bu yıl özel yurt ücretlerinde ciddi oranda zam dikkat çekiyor.

Türkiye Özel Yurt İşletmecileri Derneği (TÜSİYEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, fiyatların kontrollü biçimde artırıldığını belirtti. Gökgöl, "Yüzde 30 ila 48 arasında bir zam söz konusu. Örneğin geçen yıl 15 bin lira olan bir yurt bu yıl 17 bin liraya, 20 bin lira olanlar ise 25 bin liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.

MALİYETLER YÜKSELİŞİN TEMEL NEDENİ

Özel yurt işletmeleri, artan giderlerin fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor. Personel maaşlarının 35-40 bin liraya kadar çıktığını, elektrik ve su faturalarının da işletmelerin yükünü artırdığını aktarıyor.
Sunulan hizmetlerin fiyat belirlemede etkili olduğunu söyleyen Gökgöl, "Artık yurt yalnızca barınma anlamına gelmiyor. Kahvaltı, akşam yemeği ve üniversiteye ulaşım gibi hizmetler de maliyeti yükselten unsurlar arasında. Velilerin bu noktayı dikkate alması gerekiyor." dedi.

Özel yurtlar, öğrencilerin ve ailelerin belirsizlik yaşamaması için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının bu yıl 15 Eylül’e kadar açıklanmasını talep ediyor.

Kaynak: NTV

yurt KYK
