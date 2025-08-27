Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Haber Geldi: Memur Zammı Resmi Gazete'de!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı. Kritik toplantılar sonucunda beklenen oran ortaya çıktı.

Toplantıların ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzun süren pazarlıklar sonucu hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

2026 İÇİN YÜZDE 11+7, 2027 İÇİN YÜZDE 5+4

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edildi.

HİZMET KOLLARININ KARARLARI DA RESMİ GAZETE'DE

Hizmet Kollarına Yönetlim Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'nin detayları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE KURULDA ALINAN KARARLAR

Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı.

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi