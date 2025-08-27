Piyasalarda Hareketli Başlangıç! Dolar ve Euro Yükselişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında dalgalanma devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları yakından izliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) güncellediği verilere göre, dövizdeki yukarı yönlü seyir yeni haftanın ilk gününde de sürdü.

TCMB, dün için doların efektif alış kurunu 40,9126 TL, satış kurunu ise 41,0766 TL olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 40,8918 TL (alış) ve 41,0557 TL (satış) düzeyindeydi. Yeni güne gelindiğinde ise dolar/TL kuru 41,0380 alış ve 41,0514 satış seviyelerinden işlem görüyor.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Euro’da da benzer bir hareketlilik gözleniyor. Sabah saatleri itibarıyla Euro/TL kuru 47,7670 seviyelerine ulaşarak yükseliş trendini sürdürdü. Uluslararası piyasalarda ise dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1652, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,314 seviyelerinde seyretti.

Piyasalardaki bu hareketliliğin, hem iç hem dış gelişmelere bağlı olarak devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle merkez bankalarının faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi