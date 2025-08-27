Altında 'Trump' Etkisi! Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. 27 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.478 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 4.511 TL’yi test etti.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma da altın fiyatlarını destekledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Bu gelişmenin ardından ons fiyatı 3.400 dolara doğru yükseliş eğilimi gösterdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünkü işlemlerde ons altın %0,83 değer kazanarak 3.393 dolardan kapanış yaptı. Bugün sabah saatlerinde ise ons fiyatı 3.382 dolar seviyelerinde denge arayışını sürdürdü. İç piyasada gram altın fiyatı zirveyi gördükten sonra 4.453 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 7.316 TL’den alıcı buluyor.

Altın fiyatları yeniden rekor kırdı

Analistler, FED üyesinin görevden alınmasının, ABD Merkez Bankası’nda istikrarsızlık endişesini artırdığını belirtiyor. Belirsizlik ortamı, altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelimi hızlandırdı. Uzmanlara göre siyasi ve ekonomik çalkantılar, değerli metalin yükselişini desteklemeye devam ediyor.

GÖZLER BÜYÜME VERİLERİNDE

Öte yandan ABD ekonomisinden gelen karışık de fiyatlara etki ediyor. Yatırımcıların gözü yarın açıklanacak büyüme verilerinde olacak. Cuma günü ise FED’in yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu, faiz politikaları açısından kritik önem taşıyacak.

Piyasa uzmanları ons altın için kısa vadede 3.400 doların direnç, 3.375 doların ise destek seviyesi olduğunu ifade ediyor. Ayrıca ABD’nin Hindistan’a uyguladığı ek gümrük vergisi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürmesi de altının güçlü seyrini destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi