Trump'ın Hamlesi Altın Fiyatlarını Tepe Taklak Etti! Usta Analistten Gram Altın İçin Korkutan Tahmin: 6000 TL'yi Aşabilir…
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden alması ons altında yükselişe neden oldu. Peki iç piyasada altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor mu? Usta analistten kritik uyarı geldi. Gram altın için rekor tahmin. Peki gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 Salı canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’den gelen haberle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 4 bin 453 TL seviyesine kadar çıkarken tarım altın fiyatı ise 1.465 TL’ye kadar dayandı. Bu yükselişlerin en büyük nedeni ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması oldu. Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi? 26 Ağustos 2025 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Usta analistten altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Gram altın 6 bin TL’yi aşabilir!
ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?
Ekol TV yayınında konuşan finans analisti Rıza Gökay Tuğsavrol, Trump’ın hamlesi sonrası piyasaları değerlendirdi. Tuğsavrol açıklamasında, "Altında enteresan bir şekilde rüzgar tersine dönüyor diyebiliriz. Şöyle ki altında özellikle Jackson Hall toplantısında evet önemli karar, önemli açıklamalar bekliyorduk. Burada Powell'dan ciddi net bir şekilde faiz indiriminin artık gelebileceği sinyali verildi. Bu da altının tabii ki sevdiği faiz indirimlerinin olmasıyla beraber faiz karşısındaki tüm varlıkların değerlenmesi anlamına geldi. Ons altın 3380 seviyesini test etmeye başladı tekrardan. Burada 3330 seviyesinden hareket ederken 50-60 dolarlık bir fiyatlanma söz konusu oldu. Gram altın tarafına baktığımız zaman 4400 seviyesinden 4480 seviyesine kadar şu an taşınmış olan bir gram altın TL var. Tabii bir ufak dolar TL'nin de 41 liralara geçmesi, özellikle gram altın TL tarafında tekrarlardan yeni rekorların gelebileceğini bize işaret etti.” dedi.
ALTIN FİYATLARINA FED DARBESİ
FED üyesinin 111 yıl sonra görevden alınmasının altın fiyatlarına sert bir darbe vuracağını ve gram altının 6 bin lirayı görebileceğini işaret eden Tuğsavrol, “Özellikle burada söyleyebileceğimiz bu hafta tabii ki cuma günü saat 15.30'da önemli bir Amerikan verisi olacak. Tabii ki bu destekleyici olacak. Fakat buradaki en önemli olay Fed üyesinin 111 yıl sonra görevinden alınması ve bu olay aslında Amerika ortamı yani altının kaos ortamını sevmesiyle beraber ons altında yeni yükselişlerini beraberinde getirecek mi? Powell için tehlike çanları çalacak mı?
Bunlar söylenmeye başladı. Çünkü Powell'ın görevden alınması demek ons altın tarafında tüm yatırım kuruluşlarının şu an açıklaması ortak fikri 4000'leri görebileceğimiz... Ons altında 4000'leri görmek demek gram altın TL tarafında 6000'leri görmek anlamına geliyor.
GRAM ALTINDA 6000 TL GÖRÜLEBİLİR Mİ?
Powell'ın görevinden alınması çok ciddi bir olay, Amerika ve aslında Amerika dediğimiz zaman dünya anlamına geliyor ve bu olay aslında ons altını yani altını ne yazık ki altın kaostan beslendiği için olumsuz bir şekilde etkileneceği yani altın olumlu olarak etkilenebileceği ve 4000'lere taşınabileceği düşünülüyor. Ons altın 4000'lere taşınmasıyla beraber gram altında yeni rekorların tazeleneceği anlamına geliyor. Fakat bu durum tabii ki düşünce halinde. Bu durum olmazsa peki 2 faiz indirimi olabilirse bunu konuşursak şöyle ki 2 faiz indirimi olursa normal olasılıkta zaten 3 faiz indirimi lüks olarak düşünülüyordu. 2 faiz indirimi olduğu takdirde onsta 3600 rakamları görülebileceği ve gram altın TL tarafında 5100 - 5200 sene sonu hedefimiz olarak gözümüze çarpıyor.” uyarısında bulundu.
26 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı 3374 dolar seviyesinde seyrediyor.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 4446 TL seviyesinde seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatı 7270 TL seviyesinde seyrediyor.
YARIM ALTIN
Yarım altın fiyatı 14 bin 541 TL seviyesinde seyrediyor.