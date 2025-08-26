Trump'ın Hamlesi Altın Fiyatlarını Tepe Taklak Etti! Usta Analistten Gram Altın İçin Korkutan Tahmin: 6000 TL'yi Aşabilir…

GRAM ALTINDA 6000 TL GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Powell'ın görevinden alınması çok ciddi bir olay, Amerika ve aslında Amerika dediğimiz zaman dünya anlamına geliyor ve bu olay aslında ons altını yani altını ne yazık ki altın kaostan beslendiği için olumsuz bir şekilde etkileneceği yani altın olumlu olarak etkilenebileceği ve 4000'lere taşınabileceği düşünülüyor. Ons altın 4000'lere taşınmasıyla beraber gram altında yeni rekorların tazeleneceği anlamına geliyor. Fakat bu durum tabii ki düşünce halinde. Bu durum olmazsa peki 2 faiz indirimi olabilirse bunu konuşursak şöyle ki 2 faiz indirimi olursa normal olasılıkta zaten 3 faiz indirimi lüks olarak düşünülüyordu. 2 faiz indirimi olduğu takdirde onsta 3600 rakamları görülebileceği ve gram altın TL tarafında 5100 - 5200 sene sonu hedefimiz olarak gözümüze çarpıyor.” uyarısında bulundu.