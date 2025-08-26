2026 Ocak Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Belli Oldu: Öğretmen, Doktor, Polis Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranlarını açıkladı. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin toplu sözleşme zammı netleşirken, maaş hesapları da enflasyon senaryolarına göre yeniden şekillendi. Enflasyonun yüzde 24, yüzde 27 ve yüzde 30 olması halinde Ocak 2026’da maaşlara uygulanacak artış belli oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar…

HAKEM HEYETİ ORANLARI AÇIKLADI

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4 zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca maaşlara 1.000 TL taban aylık artışı da yansıtılacak.

3 SENARYO ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILDI

Toplu sözleşme zammının netleşmesiyle birlikte, ocak ayında memur maaşlarına enflasyona bağlı olarak üç farklı senaryoya göre artış yapılabileceği hesaplandı. Yapılan hesaplamalarda 1.000 TL’lik taban aylık teklifi şimdilik dahil edilmedi.

Maaş tabloları hazırlanırken bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemeleri ve yabancı dil tazminatı dikkate alınmadı. Ancak aile yardımı ve çocuk yardımı hesaplamalara dahil edildi. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş ve diğer yaş grubu) esas alındı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıkladı. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30’luk senaryolar da dikkate alındı. Bu oranlara göre Ocak 2026’da memur maaşlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Derece: 9/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

Polis Memuru

Derece: 8/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

Başkomiser

Derece: 3/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

Uzman Doktor

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

Hemşire

Derece: 5/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

Mühendis

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

Teknisyen (LiseMezunu)

Derece: 11/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

Profesör

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

Vaiz

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

Avukat

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

Uzman Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL

Kaynak: Haber Merkezi