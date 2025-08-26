2026 Ocak Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Belli Oldu: Öğretmen, Doktor, Polis Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu

Memur ve emekli maaşları için 8. Dönem Toplu Sözleşme kararları netleşti. Enflasyonun yüzde 24, yüzde 27 ve yüzde 30 olması halinde Ocak 2026’da maaşlara uygulanacak artış belli oldu. Peki öğretmen, doktor, polis ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar…

Son Güncelleme:
2026 Ocak Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Belli Oldu: Öğretmen, Doktor, Polis Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranlarını açıkladı. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin toplu sözleşme zammı netleşirken, maaş hesapları da enflasyon senaryolarına göre yeniden şekillendi. Enflasyonun yüzde 24, yüzde 27 ve yüzde 30 olması halinde Ocak 2026’da maaşlara uygulanacak artış belli oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar…

HAKEM HEYETİ ORANLARI AÇIKLADI

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4 zam yapılmasına karar verildi. Ayrıca maaşlara 1.000 TL taban aylık artışı da yansıtılacak.

2026 Ocak Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Belli Oldu: Öğretmen, Doktor, Polis Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu - Resim : 1

3 SENARYO ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILDI

Toplu sözleşme zammının netleşmesiyle birlikte, ocak ayında memur maaşlarına enflasyona bağlı olarak üç farklı senaryoya göre artış yapılabileceği hesaplandı. Yapılan hesaplamalarda 1.000 TL’lik taban aylık teklifi şimdilik dahil edilmedi.

Maaş tabloları hazırlanırken bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemeleri ve yabancı dil tazminatı dikkate alınmadı. Ancak aile yardımı ve çocuk yardımı hesaplamalara dahil edildi. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş ve diğer yaş grubu) esas alındı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 Ocak Zamlı Memur ve Emekli Maaşları Belli Oldu: Öğretmen, Doktor, Polis Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu - Resim : 2

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıkladı. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30’luk senaryolar da dikkate alındı. Bu oranlara göre Ocak 2026’da memur maaşlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Derece: 9/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

Polis Memuru

Derece: 8/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

Başkomiser

Derece: 3/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

Uzman Doktor

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

Hemşire

Derece: 5/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

Mühendis

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

Teknisyen (LiseMezunu)

Derece: 11/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

Profesör

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

Vaiz

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

Avukat

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

Uzman Öğretmen

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

Öğretmen

Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL

Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli OlduMemur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli OlduEkonomi

Memur ve Emekli Maaşlarında Son Perde: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Sızdı! İşte Yeni Zam OranlarıMemur ve Emekli Maaşlarında Son Perde: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Sızdı! İşte Yeni Zam OranlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur zammı
Son Güncelleme:
ABD'den Vize Ücretlerine Yüzde 135 Zam! 1 Ekim'den İtibaren Geçerli Olacak Vize Ücretlerine Yüzde 135 Zam!
Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'de Yılın Sürprizi
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
MEMUR ZAMMI 2025: Memur Zammında Karar Çıktı! Öğretmen, Doktor, Polis ve Hemşireler Yüzde Kaç Zam Alacak? MEMUR ZAMMI 2025: Memur Zammında Karar Çıktı! Öğretmen, Doktor, Polis Yüzde Kaç Zam Alacak?
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu