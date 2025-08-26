ABD'den Vize Ücretlerine Yüzde 135 Zam! 1 Ekim'den İtibaren Geçerli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek milyonlarca insan için çok daha pahalı hale gelecek. Kongre, göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık bir ücret ekleyen One Big Beautiful Bill Act (Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı Yasası) olarak bilinen yasayı yakın zamanda kabul etti.

USA Today'de yer alan habere göre bu maliyet, turist vizesi (B1/B2) için mevcut 185 dolarlık ücrete ekleniyor ve ülkeye bağlı olarak toplam ücret kişi başı yaklaşık 435 dolara çıkıyor; bu da yüzde 135'ten fazla bir artışa denk geliyor.

Diğer yandan bu zam, ABD'yi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaç duymayan ESTA programındaki ülkelerden gelen kişiler için ise geçerli olmayacak.

DÜNYANIN EN PAHALI VİZESİ OLACAK

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), belirlenen yeni ücret sayesinde yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğinden endişeli.

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu durumun uluslararası katılımı düşürebileceği de ifade edildi.

2025 yılı itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6’lık bir düşüş görüldüğü açıklandı. Bazı ülkelerden yapılan rezervasyonların ise yüzde 40–60 oranında azaldığı ifade edildi. Uzmanlar, yüksek vize ücretlerinin bu gerilemeyi daha da artırabileceğini belirtti.

Son zamlarla birlikte ABD vizeleri, dünyanın en pahalı vizeleri arasına girdi. Bu gelişmenin, 2024’te 94,6 milyon turist ağırlayan ve 2025 için 130 milyon turist hedefi koyan Çin gibi rakip ülkeler karşısında ABD’nin rekabet gücünü zayıflatabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA