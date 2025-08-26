Milyonlarca Memur Merakla Bekliyor: Hakem Kurulu'nun 4. Toplantısı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu, bugün dördüncü kez toplandı.

Hakem Kurulu bugüne dek üç kez toplantı yaptı ancak bir açıklama yapılmadı. Kurulun nihai kararını 27 Ağustos'a kadar açıklaması gerekiyor.

Kurulun dün yaptığı toplantıda da karar çıkmamıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

