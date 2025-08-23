Memur-Sen: Bizden Memuru Meçhule Bırakan Yolu Seçmemizi Beklemeyin!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu işvereninin tutumunun uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 58 madde üzerinde anlaşmaya varıldığı halde sürecin Hakem Kurulu’na taşındığını belirten Memur-Sen, sürece ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Memur-Sen açıklamasında, “Kimse bizi sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın. Bizim sorumluluğumuz üyelerimize ve toplu sözleşme masasında temsil ettiğimiz tüm kamu görevlilerinedir. Memurun hak ve menfaatlerinden uzak bir sendikal çizgiye yönelmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Hakem sürecine gönderilmeyen 58 maddeye dikkat çekilen açıklamada, kamu görevlilerinin daha önce kazanılmış haklarının belirsizliğe terk edilemeyeceği vurgulandı. Memur-Sen, sendikal sorumluluk gereği 58 maddenin kazanıma dönüşmesi için mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, mevcut sendika yasasının sorunların kaynağı olduğuna işaret edilerek, yeni bir sendika yasasının çıkarılması gerektiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda “Bizim sorumluluğumuz üyelerimizin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaktır. Kimse bizden memuru meçhule bırakacak bir yolu seçmemizi beklemesin” denildi.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7

​2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4

2026 için taban aylığa 1000 lira zam

