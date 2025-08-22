Memur-Sen Kararını Verdi! Bugün Son Gündü... Hakem Kurulu'na Gidecekler mi?

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmayacağını duyurdu. Hakem Kurulu'na başvuru için bugün son gündü.

6,5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında uzlaşmazlıkla sonuçlandı. 1 Ağustos 2025’te başlayan görüşmelerde, hükümetin son teklifi olan 2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 için her iki dönem yüzde 4 zam ve taban aylıklarına 1.000 TL iyileştirme önerisi, Memur-Sen tarafından yetersiz bulundu.

Yasa gereği uzlaşma süresi 20 Ağustos 2025’te sona erdi ve süreç, normal şartlarda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacaktı. Hakem Kurulu'na başvuru için bugün son gündü ancak Memur-Sen, sürpriz bir kararla Hakem Kurulu’na başvurmayacağını açıkladı.

Memur-Sen’in bu kararı, memur ve emeklilerin maaş zamlarının belirlenme sürecinde belirsizliği artırırken, gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi. Kamuoyu, 31 Ağustos’a kadar alınacak kararı merakla bekliyor.

Kaynak: İHA

Memur-Sen
