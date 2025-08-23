Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin zam oranını belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına başladı. İlk toplantı bugün saat 14.45’te başladı. 11 üyeden oluşan Kurul’un 9 üye ile toplantıya katılması bekleniyor. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen temsilcileri de katıldı.

Hakem Kurulu kararını 5 gün içinde açıklayacak

HAKEM KURULU'NA BAŞVURULMUŞTU

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranı konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in Hakem Kurulu’na başvurmama kararı üzerine, sürecin devam etmesi için Kamu İşveren Heyeti devreye girdi ve başvuruda bulundu.

KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve emeklileri doğrudan ilgilendiren kararını beş gün içinde açıklamak zorunda. Alınacak karar, taraflar için kesin hüküm niteliği taşıyacak ve herhangi bir şekilde itiraz edilemeyecek.

Kurulun başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener yürütüyor. İlk toplantıda zam oranları üzerine yapılacak değerlendirmeler ele alınırken, kamu işvereninin önceki teklifleri masada olacak.

Gözler Hakem Kurulu'nun vereceği son karara çevrildi

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere, Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu. Daha sonra yapılan revizelerle 2026 yılı için oranlar sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7’ye çıkarılmış, ayrıca taban aylığa 1000 lira artış önerilmişti. 2027 yılı teklifinde ise değişikliğe gidilmemişti.

Sendikalar, işverenin bu tekliflerini yetersiz bulmuş ve masadan anlaşma çıkmamıştı. Bu nedenle gözler tamamen Hakem Kurulu’nun vereceği nihai karara çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi