Akıllı Telefonlarda İnternet Yavaşlığını Fişek Gibi Yapan Yöntem Ortaya Çıktı: Bir Tuş Yetiyor

Uzmanlar, internet hızını doğru değerlendirmek için önce ev Wi-Fi ağına bağlı bir bilgisayarda, ardından akıllı telefonda hız testi yapılmasını öneriyor. Eğer sonuçlar arasında ciddi fark varsa, sorun telefondaki ayarlardan kaynaklanıyor olabilir.

UÇAK MODU VE YENİDEN BAŞLATMA

Bağlantıyı tazelemenin en kolay yolu, uçak modunu kısa süreliğine açıp kapatmak. Bu işlem hızlı ayarlar menüsünden yapılabiliyor. Alternatif olarak telefonu yeniden başlatmak da bağlantı hızında fark yaratabiliyor.

VPN VE AĞ TÜRÜ KONTROLÜ

Bir diğer kontrol edilmesi gereken nokta ise VPN kullanımı. Aktif bir VPN bağlantısı, internet hızını ciddi oranda yavaşlatabiliyor. “Ağ ve İnternet” menüsünden VPN ayarlarına girerek gereksiz bağlantılar kapatılabiliyor.

Mobil internet kullanıcılarının ise “Tercih edilen ağ türü” seçeneğini en hızlı bağlantı olan 5G’de tutmaları tavsiye ediliyor.

DOĞRU Wİ-Fİ BANDI

Ev internetinde ise Wi-Fi bandı önemli rol oynuyor. 2,4 GHz yerine 5 GHz bandına bağlanmak, özellikle yeni nesil cihazlarda daha yüksek hız sağlıyor.

SON ÇARE AĞ AYARLARINI SIFIRLAMAK

Tüm bu yöntemlere rağmen bağlantı hâlâ yavaşsa, telefonun ağ ayarlarını sıfırlamak etkili bir çözüm olabiliyor. Bunun için:

Ayarlar > Sistem > Ayarları sıfırla > Mobil ağ ayarlarını sıfırla adımları izleniyor. Bu işlem uygulamaları veya dosyaları silmiyor, ancak Wi-Fi şifrelerini yeniden girmeniz gerekiyor.

