Akıllı Telefonlarda İnternet Yavaşlığını Fişek Gibi Yapan Yöntem Ortaya Çıktı: Bir Tuş Yetiyor

Android kullanıcılarının sıkça karşılaştığı yavaş internet sorunu, birkaç dakikada yapılacak ayarlarla çözülebiliyor. Uzmanlara göre küçük değişikliklerle telefonların bağlantı hızı gözle görülür şekilde artırılabilir.

Akıllı Telefonlarda İnternet Yavaşlığını Fişek Gibi Yapan Yöntem Ortaya Çıktı: Bir Tuş Yetiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, internet hızını doğru değerlendirmek için önce ev Wi-Fi ağına bağlı bir bilgisayarda, ardından akıllı telefonda hız testi yapılmasını öneriyor. Eğer sonuçlar arasında ciddi fark varsa, sorun telefondaki ayarlardan kaynaklanıyor olabilir.

UÇAK MODU VE YENİDEN BAŞLATMA

Bağlantıyı tazelemenin en kolay yolu, uçak modunu kısa süreliğine açıp kapatmak. Bu işlem hızlı ayarlar menüsünden yapılabiliyor. Alternatif olarak telefonu yeniden başlatmak da bağlantı hızında fark yaratabiliyor.

Akıllı Telefonlarda İnternet Yavaşlığını Fişek Gibi Yapan Yöntem Ortaya Çıktı: Bir Tuş Yetiyor - Resim : 1

VPN VE AĞ TÜRÜ KONTROLÜ

Bir diğer kontrol edilmesi gereken nokta ise VPN kullanımı. Aktif bir VPN bağlantısı, internet hızını ciddi oranda yavaşlatabiliyor. “Ağ ve İnternet” menüsünden VPN ayarlarına girerek gereksiz bağlantılar kapatılabiliyor.

Mobil internet kullanıcılarının ise “Tercih edilen ağ türü” seçeneğini en hızlı bağlantı olan 5G’de tutmaları tavsiye ediliyor.

Akıllı Telefonlarda İnternet Yavaşlığını Fişek Gibi Yapan Yöntem Ortaya Çıktı: Bir Tuş Yetiyor - Resim : 2

DOĞRU Wİ-Fİ BANDI

Ev internetinde ise Wi-Fi bandı önemli rol oynuyor. 2,4 GHz yerine 5 GHz bandına bağlanmak, özellikle yeni nesil cihazlarda daha yüksek hız sağlıyor.

SON ÇARE AĞ AYARLARINI SIFIRLAMAK

Tüm bu yöntemlere rağmen bağlantı hâlâ yavaşsa, telefonun ağ ayarlarını sıfırlamak etkili bir çözüm olabiliyor. Bunun için:

Ayarlar > Sistem > Ayarları sıfırla > Mobil ağ ayarlarını sıfırla adımları izleniyor. Bu işlem uygulamaları veya dosyaları silmiyor, ancak Wi-Fi şifrelerini yeniden girmeniz gerekiyor.

Yamaçlardan Tek Tek Elleriyle Bedavaya Topluyor! 1 Buketini 100 Liradan Satıyor, Paraya Para DemiyorYamaçlardan Tek Tek Elleriyle Bedavaya Topluyor! 1 Buketini 100 Liradan Satıyor, Paraya Para DemiyorEkonomi

Kozmetik Devi Revolution Beauty Satış Sürecini İptal Etti! Kurucular Göreve DönüyorKozmetik Devi Revolution Beauty Satış Sürecini İptal Etti! Kurucular Göreve DönüyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon Cep Telefonu İnternet
Bankalarda Mevduat Rüzgarı Hız Kesmedi: Bankaya Bu Parayı Koyan 170 Bin Lira Alıyor Bankalarda Mevduat Rüzgarı Hız Kesmedi: Bankaya Bu Parayı Koyan 170 Bin Lira Alıyor
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik! Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor
Yamaçlardan Tek Tek Elleriyle Bedavaya Topluyor! 1 Buketini 100 Liradan Satıyor, Paraya Para Demiyor Yamaçlardan Topluyor, 100 Liraya Satıyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!