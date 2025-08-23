Yamaçlardan Tek Tek Elleriyle Bedavaya Topluyor! 1 Buketini 100 Liradan Satıyor, Paraya Para Demiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geleneksel inanışlarda nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otu, özellikle evlerde süs eşyası gibi asılarak kullanılıyor.

Buketlerin fiyatı 100 TL’den başlarken, talebin oldukça yoğun olduğu belirtiliyor.

Eftelioğlu, otların toplama sürecinin zahmetli olduğuna dikkat çekerek, “Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ikinci haftasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Toplaması meşakkatli. Fiyatı 100 TL’den başlıyor. Çok talep var” dedi.

ÜZERLİK OTU NEDİR?

Yabani kimyongiller familyasına ait olan üzerlik, Anadolu’da “bilezik otu” ya da “yabani sedef otu” isimleriyle de tanınıyor. Geleneksel tedavilerden günlük yaşam pratiklerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu bitki, hem tıbbi hem de kültürel yönleriyle dikkat çekiyor.

TIPTA KULLANIM ALANLARI

Üzerlik otunun en dikkat çekici özelliği, içerdiği zengin alkaloid bileşenler. Bu maddeler özellikle tohum ve köklerde yoğunlaşıyor. Tıbbi amaçlı olarak kullanılan üzerlik yağı, düşük dozlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek uyku hali yaratabiliyor. Geleneksel halk hekimliğinde ise şeker hastalığından saç dökülmesine, hemoroidden yara tedavisine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Bitkinin endüstrideki kullanımına bakıldığında ise, tohum ve köklerinden elde edilen “Türk Kırmızısı” boyası öne çıkıyor. Bu doğal renk özellikle halı ve yün boyamada tercih ediliyor. Ayrıca üzerlikten floresan sarı renkten mürekkebe, dövme boyasından böcek kovucu çözümlere kadar farklı alanlarda faydalanılıyor.

ÜZERLİK OTUNUN HALK İNANIŞINDAKİ YERİ

Üzerlik otunun Anadolu kültüründeki en yaygın kullanım şekli, nazardan korunmak için tütsü yapılması. Yanarken çıkardığı keskin koku ve dumanın kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılıyor. Bunun yanı sıra yakıldığında bakterilerin, küf ve parazitlerin oluşumunu da engellediği bilimsel olarak biliniyor.

ÜZERLİK OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Araştırmalara ve halk deneyimlerine göre üzerlik otunun sağlığa katkıları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor:

Boğaz ve karın ağrılarının hafifletilmesi

Adet söktürücü ve düzenleyici etki

Bağırsak sorunlarının tedavisine destek

Saç dökülmesini azaltıcı ve cilt yenileyici etki

Balgam söktürücü, öksürük ve bronşite karşı faydalı

Uykusuzluk ve stresin azaltılmasında yardımcı

Hemoroid, astım ve böbrek taşı sorunlarında geleneksel tedavi

Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antioksidan etkiler

Yılan sokması ve zehirlenmelerde geçmişte panzehir olarak kullanım

Ayrıca böcek kovucu ve solucan düşürücü etkisi sayesinde tarımsal alanlarda da tercih edilen üzerlik otu, güçlü antioksidan özelliğiyle modern tıpta da araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA