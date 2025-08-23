Yamaçlardan Tek Tek Elleriyle Bedavaya Topluyor! 1 Buketini 100 Liradan Satıyor, Paraya Para Demiyor
Amasya’da yaşayan işçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, sabahın erken saatlerinde dağlık alanlara çıkarak üzerlik otlarını topluyor. Yamaçlardaki kuru otların arasından tek tek seçilen üzerlikler, kurutulup buket haline getirilerek satışa sunuluyor.
Geleneksel inanışlarda nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otu, özellikle evlerde süs eşyası gibi asılarak kullanılıyor.
Buketlerin fiyatı 100 TL’den başlarken, talebin oldukça yoğun olduğu belirtiliyor.
Eftelioğlu, otların toplama sürecinin zahmetli olduğuna dikkat çekerek, “Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ikinci haftasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Toplaması meşakkatli. Fiyatı 100 TL’den başlıyor. Çok talep var” dedi.
ÜZERLİK OTU NEDİR?
Yabani kimyongiller familyasına ait olan üzerlik, Anadolu’da “bilezik otu” ya da “yabani sedef otu” isimleriyle de tanınıyor. Geleneksel tedavilerden günlük yaşam pratiklerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu bitki, hem tıbbi hem de kültürel yönleriyle dikkat çekiyor.
TIPTA KULLANIM ALANLARI
Üzerlik otunun en dikkat çekici özelliği, içerdiği zengin alkaloid bileşenler. Bu maddeler özellikle tohum ve köklerde yoğunlaşıyor. Tıbbi amaçlı olarak kullanılan üzerlik yağı, düşük dozlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek uyku hali yaratabiliyor. Geleneksel halk hekimliğinde ise şeker hastalığından saç dökülmesine, hemoroidden yara tedavisine kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Bitkinin endüstrideki kullanımına bakıldığında ise, tohum ve köklerinden elde edilen “Türk Kırmızısı” boyası öne çıkıyor. Bu doğal renk özellikle halı ve yün boyamada tercih ediliyor. Ayrıca üzerlikten floresan sarı renkten mürekkebe, dövme boyasından böcek kovucu çözümlere kadar farklı alanlarda faydalanılıyor.
ÜZERLİK OTUNUN HALK İNANIŞINDAKİ YERİ
Üzerlik otunun Anadolu kültüründeki en yaygın kullanım şekli, nazardan korunmak için tütsü yapılması. Yanarken çıkardığı keskin koku ve dumanın kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılıyor. Bunun yanı sıra yakıldığında bakterilerin, küf ve parazitlerin oluşumunu da engellediği bilimsel olarak biliniyor.
ÜZERLİK OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Araştırmalara ve halk deneyimlerine göre üzerlik otunun sağlığa katkıları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor:
Boğaz ve karın ağrılarının hafifletilmesi
Adet söktürücü ve düzenleyici etki
Bağırsak sorunlarının tedavisine destek
Saç dökülmesini azaltıcı ve cilt yenileyici etki
Balgam söktürücü, öksürük ve bronşite karşı faydalı
Uykusuzluk ve stresin azaltılmasında yardımcı
Hemoroid, astım ve böbrek taşı sorunlarında geleneksel tedavi
Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antioksidan etkiler
Yılan sokması ve zehirlenmelerde geçmişte panzehir olarak kullanım
Ayrıca böcek kovucu ve solucan düşürücü etkisi sayesinde tarımsal alanlarda da tercih edilen üzerlik otu, güçlü antioksidan özelliğiyle modern tıpta da araştırılmaya devam ediyor.
