2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, tarihinin en ciddi siber saldırılarından biriyle karşı karşıya. “ShinyHunters” adlı hacker grubu, bir Google çalışanını kandırarak şirketin Salesforce tabanlı sistemine erişim sağladı ve 2,5 milyar Gmail kullanıcısını risk altına soktu.

2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haziran ayında gerçekleştirilen saldırıda siber korsanların doğrudan kullanıcı şifrelerini ele geçirmediği bildirildi. Ancak güvenlik uzmanları, ele geçirilen verilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulundu. Özellikle telefon ve e-posta yoluyla yapılan sahte bildirimlerle kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor - Resim : 1

DOLANDIRICILAR GOOGLE ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIYOR

Siber güvenlik uzmanı James Knight, Daily Mail’e yaptığı açıklamada saldırının büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:


Şu anda çok fazla sesli kimlik avı (vishing) vakası görüyoruz. Dolandırıcılar, Google yetkilisi gibi davranarak kullanıcıları arıyor ve oturum açma kodlarını almaya çalışıyor. On vakanın dokuzu aslında sahte.

UZMANLARDAN KRİTİK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Knight, tüm Gmail kullanıcılarını güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye çağırarak şu önerilerde bulundu:

İki faktörlü kimlik doğrulama mutlaka etkinleştirilmeli.

Her platformda farklı ve güçlü şifreler kullanılmalı.

Google’ın güvenlik kontrolü aracı düzenli olarak kullanılmalı.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ve mesajlarda kesinlikle doğrulama kodu paylaşılmamalı.

GOOGLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Google, saldırıya ilişkin yayımladığı blog yazısında kullanıcı sayısına dair net bir bilgi paylaşmazken, şirket sözcüsü Mark Karayan da detay vermekten kaçındı. Korsanların Google’dan fidye talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

2.5 Milyar Google Kullanıcısı Tehlikede! Hackerlar Google Çalışanı Gibi Davranıyor, Tüm Bilgileri Ele Geçiriyor - Resim : 2

'E-POSTA ADRESLERİ ALTIN DEĞERİNDE'

Siber güvenlik uzmanı Knight, çalınan bilgilerin karaborsada büyük getirisi olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Bu e-posta adresleri adeta altın madeni. Hackerlar, bu saldırıdan çok ciddi kazanç elde edebilir.

Daha önce de birçok büyük şirkete yönelik siber saldırılarla gündeme gelen ShinyHunters’ın, Google’a yönelik hamlesi küresel ölçekte milyonlarca kullanıcı için alarm niteliği taşıyor.

Teknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a BildirildiTeknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a BildirildiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Google dolandırıcılık
Teknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a Bildirildi Teknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a Bildirildi
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak! Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler Alev Alacak
13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı! 13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!