Teknoloji Devinden Flaş Zarar Raporu: Satışların İki Katı Kayıp Yazıldı! KAP'a Bildirildi
Borsa İstanbul’da halka arz sonrası ürün gamını genişleten ve yatırımlarını artıran Reeder Teknoloji, 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen rapora göre şirket, yılın ikinci üç aylık döneminde 545 milyon TL net zarar açıkladı.
Nisan–Haziran 2025 döneminde 297,2 milyon TL gelir elde eden şirketin, satışlarının neredeyse iki katı kadar zarar yazması dikkat çekti.
İLK YARIDA 950 MİLYON LİRA ZARAR
Yılın ilk altı aylık toplam sonuçlarına bakıldığında Reeder’in cirosu 842,4 milyon TL, net dönem zararı ise 950 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Geçen yılın aynı döneminde şirketin 1,26 milyar TL ciroya karşılık 827 milyon TL zarar açıkladığı düşünüldüğünde, gelirlerin düşerken zararın büyüdüğü görülüyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ VE YENİ TELEFONLARLA BÜYÜME HEDEFİ
Şirket faaliyet raporunda, zarar tablosuna rağmen büyüme stratejisinden geri adım atmayacağını duyurdu. Reeder CEO’su Uygar Saral, elektrikli araç projesi ReeV Fancy’nin üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını, ayrıca yapay zekâ destekli akıllı cihazlarla global pazarda daha güçlü bir şekilde yer alacaklarını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi