Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı Belli Oldu: Ona Yatırım Yapan Kazandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,62 yükselişle tamamladı. Altın fiyatları sınırlı artış kaydederken, dolar değer kazandı, euro ise geriledi. Yatırım fonlarında ise en çok kazandıran borsa fonları oldu.

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı Belli Oldu: Ona Yatırım Yapan Kazandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,62, altının gram fiyatı yüzde 0,16, dolar/TL yüzde 0,29 değer kazanırken euro/TL yüzde 0,37 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.850,22 puanı ve en yüksek 11.398,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,62 üstünde 11.372,33 puandan tamamladı.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,20 artarak 7 bin 365 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 41,0170 liraya çıkarken, euro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,58, emeklilik fonları yüzde 1,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,15 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri DüştüDolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri DüştüEkonomi
Yatırımcı İçin Zorlu Hafta: Altın Düşüşte, Döviz YükselişteYatırımcı İçin Zorlu Hafta: Altın Düşüşte, Döviz YükselişteEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Dolar
Kamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine Başvurdu Kamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine Başvurdu
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler 41 Dereceye Ulaşacak! Boğucu Sıcak Geri Döndü: Termometreler Alev Alacak
13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı! 13 Yaşındaki Çocuk Ablasının Sevgilisini Bıçakladı!