Kamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine Başvurdu

Kamu İşveren tarafının bir türlü anlaşma çıkmayan memur zammı için Hakem Heyeti'ne başvurduğu bildirildi. Memur-Sen tarafı ise uzlaşmazlık tutanağını hakem heyetine götürmeyeceklerini açıklamıştı.

Kamu İşveren tarafı 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünün çevrildiği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı.

Konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, Memur-Sen, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı almıştı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

