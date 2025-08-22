Kamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine Başvurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu İşveren tarafı 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünün çevrildiği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı.

Konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, Memur-Sen, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı almıştı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

