Fed Başkanı'nın Bir Sözü Yetti: Faiz İndirimi Sinyali Sonrası Altın Hareketlendi
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesinin ardından, gün boyu yatay seyreden altın fiyatları yükseldi. Ons altın 3365 doları gördü.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesinin ardından altın fiyatları yükseldi. Ons altın 3365 dolara çıktı.
Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Powell, açıklamalarında gelecek ayki toplantıda faiz indirimi yapılabileğine yönelik bir sinyal verdi. Powell, artan işgücü piyasası riskleri ve değişen ekonomik görünüm nedeniyle para politikası duruşunu ayarlamanın gerekebileceğini vurguladı.
Powell’ın bu açıklaması piyasaları hemen hareketlendirdi. Ons altının fiyatı 0,8 değer kazanarak 3365 dolara çıkarak günün en yüksek seviyesini gördü.
Powell’ın açıklamasının ardından ABD bankalarının hisse senetleri de değer kazandı.
