Memur Zammı Kuruldan Döndü, Top Hükümette: 'Başvurmayacağız!'

8. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmazken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yalçın, “Bizim için atılacak bir adım kalmadı. Hakem kuruluna başvurmayacağız” dedi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Yalçın, “Tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz'dan bu yana, kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmenin, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin; kısacası anlaşıp uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik. Ancak kamu işveren heyeti, memurun sesine kulağını, emeklinin mağduriyetine de gözünü kapatmıştır. Sendika yasamızın olumsuzluklarını, süremizin darlığını ve çözüm bekleyen konuların çokluğunu sürekli tekrarlamamıza rağmen, teklif diye açıklanan rakamlarda ne adalet ne de denge vardı. Dertlerimize deva olmayan, sorunları çözmek bir tarafa memurun umudunu daha da kıran bütün teklifleri reddettik, yok saydık ve kabul etmedik” dedi.

'SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNLARIN SAHİBİ OLMAMIZ BEKLENEMEZ'

“Hiç kimse sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı bizden bekleyemez” diyen Yalçın, bu yüzden tekliflerin altına imza atmadıklarının altını çizdi.

Yasaların tanıdığı süre çerçevesinde tüm sınırları zorladıklarını belirten Yalçın, “Kamu görevlilerinin haklı taleplerini çözmeye yönelik bütün girişimlerimiz, ortaya koyduğumuz irade ve milyonların itirazı kamu işvereni tarafından görmezden gelinmiştir. İlk oturumu 28 Temmuz’da iyi niyetle başlayan süreç, tekliflerimizin sunulmasından bugüne, yirmi sekizinci gününde uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Biz, pazarlığın sürmesi ve uzlaşının sağlanması için elimizden geleni yaptık” dedi.

'SENDİKACIYA DÜŞEN HÜKÜMETİN DOĞRULARINI SÖYLEMEK DEĞİLDİR'

'Mızrak çuvala sığmıyor’ diyen Yalçın, “Emekli açlık, memur yoksulluk sınırının altına sıkışmışken sendikacıya düşen Maliye’nin gerekçelerini değil, memurun gerçeklerini haykırmaktır. Sendikacıya düşen hükümetin doğrularını söylemek değil, hükümete doğruları söylemektir. Onun için biz Maliye’nin gerekçeleri karşısında memurun gerçeklerini söyledik. Hükümetin doğruları karşısında hükümete doğruları söyledik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz” dedi.

'HAKEME ZERRE İNANCIMIZ YOK'

Hakem sürecine dikkati çeken Yalçın, “Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar inancı da güvenci de yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri; hakemi, kamu görevlileri hakem kurulu olmaktan çıkarıp kamu işvereni hakemi haline getirmiştir. Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. 7 milyona yakın kitleyi, memuru, emekliyi bu anlamda bu noktaya sıkıştırmak doğru değil” dedi.

TOPU HÜKÜMETE ATTI

Yalçın açıklamasının devamında ise topu hükümete attı:

“Yapılabilecek bir şey varsa inisiyatif hükümettedir. Hâlâ 3 gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz de itirazımız da devam edecektir.”

Kaynak: Haber Merkezi