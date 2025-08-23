Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası (MB), bugünden itibaren (23 Ağustos) gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Böylece bu uygulamaya son verilmiş oldu. Tüzel kişiler için bu adım şubat ayında atılmıştı.

2023'TE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.

Merkez Bankası tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.