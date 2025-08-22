Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri Düştü
Uzun zamandır yükselişte olan döviz kurunda hafta kapanırken işler değişti. İstanbul serbest piyasada dolar yükselişine devam ederek 41,0130 liradan, euro ise bu kez düşüşe geçerek 47,5590 liradan güne başladı.
Türk Lirası'nın son birkaç yılda artan tarihi değer kaybı ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle döviz kuru günden güne daha da yükseliyor. Dolar ve euroda haftanın son işlem gününde ise bir değişim söz konusu. Doların yukarı yönlü hareketi devam ederken, euroda ise düşüş ivmesi görülüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
22 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 41,0110 liradan alınan dolar, 41,0130 liradan satılıyor. 47,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,5590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,9390, euronun satış fiyatı ise 47,6880 lira olmuştu.
Kaynak: AA