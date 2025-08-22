Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Lirası'nın son birkaç yılda artan tarihi değer kaybı ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle döviz kuru günden güne daha da yükseliyor. Dolar ve euroda haftanın son işlem gününde ise bir değişim söz konusu. Doların yukarı yönlü hareketi devam ederken, euroda ise düşüş ivmesi görülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

22 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 41,0110 liradan alınan dolar, 41,0130 liradan satılıyor. 47,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,5590 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,9390, euronun satış fiyatı ise 47,6880 lira olmuştu.

Kaynak: AA