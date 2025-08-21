3 Milyar Lira Borcu Vardı... PTT'den Devasa Satış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Posta, kargo ve bankacılık alanında faaliyet gösteren kamu iştirakı PTT, servet değerindeki gayrimenkullerini satışa çıkardı. 3 milyar lira borcu olan PTT; İstanbul, Ankara, Afyon ve Denizli olmak üzere 4 farklı ilde toplam 11 taşınmazı muhammen (en düşük) 1 milyar 781 milyon 295 bin TL bedelle ihaleye çıkartacak. Satışa sunulan toplam 289 bin 966 metrekarelik arsanın 40 futbol sahasından daha büyük bir alan kapladığı belirtildi.

'ZARAR 8 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ'

Haber-Sen Genel Merkezi, PTT’nin devasa atışı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. PTT’nin son 6 yılda üst üste zarar ettiği ve bu zararın 8 milyar TL’yi geçtiği ifade edilen açıklamada, “Bu vahim tablo, PTT'nin öz sermayesini yıllar içerisinde tüketerek -1,2 milyar TL( eksi bir milyar iki yüz bin lira) seviyesine düşürmüştür. Öyle ki, kamu ve tüzel kişilere ait posta çeki hesaplarındaki paraların bir bölümü dahi kullanılmış durumdadır. Bu durum TBMM KİT Komisyonun da dillendirilmiş ve kayıtlara geçmiş bir durumdur. PTT, artık kendi ayakları üzerinde duramayan, kaynakları deyim yerinde ise yağmalanan bir kuruluşa dönüşmüştür” denildi.

Gayrimenkul satışlarının gelecekten çalma olduğu belirtilen açıklamada "Anayasa Mahkemesi PTT AŞ’nin sermayesinin tamamının halen hazineye bağlı olması dolayısıyla, PTT’nin bir kamu kurumu niteliğinde olduğu yönünde bir karar vermiştir. Madem PTT A.Ş halen bir kamu kurumudur, öyleyse bütün taşınmazları kamuya ait olmalıdır. Kurumun, gayrimenkullerini satmaya çalışması, yönetimin kurumda her şeyi yutan mali bir ‘kara delik’ açtığının göstergesidir. Kent merkezlerinde bulunan bu arsaların satışı, borç kapatma değil, kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesidir" ifadelerine yer verildi.

'PTT ÇÖKMEDİ, ÇÖKERTİLDİ'

"PTT çökmedi, çökertildi" fikri vurgulanan açıklamada, "PTT’nin bugün bu içler acısı halde olmasının en önemli sebebi liyakatsiz ve siyasi kadrolaşmadır. Bir diğer önemli nedeni ise yargıdan, denetimden hızla kaçırılmasıdır. Önce A.Ş yapılarak kamu hukukundan ayrılma yoluna gidildi. Ucuz emek sömürüsü beraberinde zayıf sosyal güvenceli sözleşmeli personel istihdamı ile devam eden süreçten sonra Varlık Fonu'na devredilerek, tamamen gözlerden kaçırıldı. Gelinen noktada 184 yıllık tarihe kök salmış güzide kurum, ne yazık ki günden güne eriyip küçülmektedir" denildi.

PTT’nin bahsedilen son 6 yıldaki zararı şöyle sıralandı:

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 741 milyon TL

• 2021: 387 milyon TL

• 2022: 259 milyon TL

• 2023: 2,3 milyar TL

• 2024: 3,6 milyar TL

