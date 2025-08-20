Türkiye’nin Dört Bir Yanına Satış Yapıyordu: 71 Yıllık Gıda Devi Resmen İflas Etti
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri olumsuz yönde etkilerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Türkiye’nin dört bir yanına satış yapıyordu. 71 yıllık gıda devi resmen iflas etti. İşte son dakika iflas haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz etkisi sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Antalya’nın Aksu ilçesinde 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Taç Pekmez markasıyla bilinen Antalya Konserve Pekmez firması için kritik karar çıktı. Mali sıkıntılar nedeniyle daha önce konkordato başvurusunda bulunan şirketin iflasına karar verildi.
KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato talepleri reddedildi.
71 YILLIK GIDA DEVİ İFLAS ETTİ
Taç Pekmez markasıyla tanınan Antalya Konserve Pekmez, hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime uzun yıllar katkı sağlamıştı. Ancak artan maliyetler ve yaşanan ekonomik darboğaz, şirketin üretim faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirdi.
Mahkeme kararının ardından hazırlanan resmi ilanla birlikte, şirketin iflası kamuoyuna duyuruldu. Kararda, ilgili şirketlerin ticaret sicil numaraları ve vergi numaraları da yer aldı.