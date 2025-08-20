Türkiye’nin Dört Bir Yanına Satış Yapıyordu: 71 Yıllık Gıda Devi Resmen İflas Etti

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz etkisi sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Antalya’nın Aksu ilçesinde 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Taç Pekmez markasıyla bilinen Antalya Konserve Pekmez firması için kritik karar çıktı. Mali sıkıntılar nedeniyle daha önce konkordato başvurusunda bulunan şirketin iflasına karar verildi.