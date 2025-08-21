Marketlerde Yeni Dönem... 'Cumhur Reyonu' Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla son dönemde birçok farklı yöntemler gündem geliyor. Bu çözümler arasında dikkat çekenlerden biri, zincir marketlerde "uygun fiyatlı ürün köşeleri" oluşturulması.

Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan "Cumhur Reyonu" isimli yeni modelle, temel gıda ürünlerine daha makul fiyatlarla erişim sağlanarak enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor.

HER MARKETTE AYRI BİR ALAN OLACAK

Türkiye genelindeki 55 binin üzerindeki zincir market şubesinde, mağaza alanının yaklaşık yüzde 10-15’lik kısmı Cumhur Reyonu'na ayrılacak. Bu reyonlarda satışa sunulacak ürünler doğrudan devlet tarafından temin edilecek.

SABİT FİYAT, DEVLET ETİKETİ

Ürünlerin fiyatları ülke genelinde sabit olacak ve devlet onaylı etiketlerle satışa sunulacak. Satış işlemlerini market personeli gerçekleştirirken, fiyatlandırma ve satış süreci kamu denetçileri tarafından izlenecek. Marketlere yalnızca sembolik düzeyde bir kâr marjı bırakılacak.

DEVLET DEPOLARI KURULACAK

Projenin bir diğer ayağını ise devletin oluşturacağı bölgesel depolar oluşturacak. Bu depolardan yalnızca market reyonları değil, yemek üreticileri ve pazar esnafı da ürün temin edebilecek. Böylece aracılar devre dışı bırakılarak maliyete yakın fiyatlarla satış yapılması sağlanacak.

Gerekli görülmesi halinde devlet sübvansiyonu uygulanarak ürün fiyatları daha da aşağı çekilecek. Bu durum, özel sektörün de fiyatlarını dengelemek zorunda kalmasına neden olacak. Proje sayesinde dar gelirli vatandaşların gıdaya erişimi kolaylaşacak, yemek üreticileri ve esnaflar da uygun maliyetli ürünlerle halka hizmet verebilecek.

100’DEN FAZLA TEMEL ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI

Projenin etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve marketlerin gönüllü katılımının artırılması adına özel teşviklerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, başta un, yağ, şeker, bakliyat, sebze ve meyve olmak üzere 100 ila 150 kalemde fiyat istikrarı sağlanabileceği ifade ediliyor.

Tıpkı eczanelerdeki gibi sabit fiyat uygulaması devreye alınarak, Türkiye genelinde tek fiyat politikası uygulanacak. Modelin devreye girmesiyle, TÜİK verilerine göre enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 25 oranında yer tutan gıda grubundaki fiyat artışlarının sınırlandırılması amaçlanıyor.

