Merkez Bankası Rezervlerinde Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla toplam rezervler, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara yükselerek üst üste ikinci haftada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

TCMB’nin brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos haftasında 3 milyar 321 milyon dolar artarak 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Bu, döviz rezervlerinde güçlü bir artışa işaret ediyor. Ancak aynı dönemde altın rezervleri, 1 milyar 176 milyon dolar azalarak 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Bu hareketler sonucunda, toplam rezervler 8 Ağustos haftasındaki 174 milyar 365 milyon dolar seviyesinden 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi ve yeni bir rekor kırdı.

REKOR SERİSİ DEVAM EDIYOR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında 5 milyar 377 milyon dolarlık artışla 174,3 milyar dolara ulaşarak o dönemde de tarihi bir zirve kaydetmişti. 15 Ağustos verileri, rezervlerdeki yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: AA