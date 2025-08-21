İsmi Gizlenen 79 Vergi Rekortmeni Kim? Listedeki Boşluğun Perde Arkası Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı 2024 vergi dönemi raporuna göre, Türkiye’nin vergi rekortmeni 2.767.587.138 TL ile Selçuk Bayraktar oldu.

İlk 100 sıralaması olarak açıklanan listede sadece 21 kişinin ismi yer aldı, geriye kalan 79 kişinin kim olduğu ise açıklanmadı.

'GİZLİ' SAYI HER YIL ARTIYOR

Karar yazarı Akif Beki, "Vergi rekortmeni niye saklanır?" başlıklı bugünkü köşe yazısında, son 15 yıldır adının açıklanmasını istemeyen vergi rekortmeni sayısındaki artışa dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Asıl vergiyi çalışanların ödediğine değinen Beki, rekortmenler listesinin gerçek isimsiz kahramanlarının çalışanlar olduğunu vurguladı.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde 79 kişinin isminin gizlenmesinin yeni olmadığını, önceki yıllarda da açıklanmadığını belirten Beki, şuna dikkat çekti:

2013’te 100 kişilik listeden yalnızca 35 kişi kimliğini gizlemişti.

2018’de bu sayı 62’ye yükseldi.

2020’de 67, 2021’de 74 oldu.

2022’de 76, 2023’te 73.

Ve şimdi 2024 listesinde, açıklanmayan isim sayısı 79’a ulaştı

'BÜYÜK HESAPLAR DÖNÜYOR'

Rekortmenlerin isimlerinin saklanmasına ilişkin dikkat çeken varsayımlarda bulunan Beki, yazısında şu ifadelere yer verdi: Çok vergi ödemekten utanılmayacağına göre, belli ki vergi kadar büyük başka hesaplar dönüyor. Kimin ne kadar vergi ödediğini öğrenemediğiniz bir sistemde, kimlerin vergi ödemediğini nasıl anlayacaksınız? Veya isimleri gizlenenlerin aynı zamanda kamu ihalelerinden büyük pay alan ama vergi borçları silinen, yapılandırmadan yapılandırmaya koşan dev holding patronları olup olmadığını ve listenin arka sıralarında ne aradıklarını nasıl denetleyeceksiniz?

LİSTEDE KİMLER VAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2024 vergi dönemi için hazırladığı Türkiye Genel İlk 100 Sıralaması’nda listenin ilk sırasında yine Selçuk Bayraktar almıştı.

2.767.587.138 TL’lik vergi tahakkukuyla listenin ilk sırasına yerleşen Bayraktar’ı, kardeşi Haluk Bayraktar 2.528.619.921 TL ile ikinci sırada takip etmişti.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç, 757.753.302 TL ile yer almıştı.

Liste, İstanbul ve Ankara’daki iş insanlarını domine ederken, Baykar Teknoloji’nin kurucusu Selçuk Bayraktar’ın liderliği dikkat çekmişti.

Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç

Erman Ilıcak 372.720.505 TL ile 10. sırayı alırken, Mehmet Ömer Koç 356.169.109 TL ile 12. sırada yer bulmuştu.

Veli Ergün Imre (178.895.020 TL) ve Feridun Gecegül (177.383.081 TL) gibi isimler de ilk 25’te öne çıkmıştı.

Kaynak: Karar gazetesi