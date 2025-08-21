Koç Holding, BİM, THY, Sabancı Holding... Türk Devleri Küresel Listeye Adını Yazdırdı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’li perakende devi Walmart, 2,1 milyon çalışanıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, 1,56 milyon çalışanıyla Amazon izledi. Çinli üretim devleri BYD ve Foxconn da milyonları bulan istihdam kapasitesiyle üst sıralarda konumlandı. Söz konusu tablo, şirketlerin yalnızca ticaret hacmiyle değil; yarattıkları iş gücüyle de küresel ekonomilerde belirleyici hale geldiğini gösterdi.

TÜRKİYE'DEN 4 ŞİRKET LİSTEYE GİRDİ

Koç Holding: 176. sırada yer alan Koç Holding, enerji, otomotiv, gıda ve perakende dahil birçok sektördeki faaliyetleriyle 132 bin 447 kişiye iş sağladı.

BİM: Türkiye’nin en büyük market zinciri olan BİM, 88 bin 336 çalışanıyla listede yer alarak perakendedeki gücünü pekiştirdi.

Türk Hava Yolları (THY): Dünya genelinde genişleyen uçuş ağıyla dikkat çeken THY, kabin ekibinden teknik personele kadar toplam 64 bin 570 çalışanıyla listede yer aldı.

Sabancı Holding: Bankacılık, enerji, perakende ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Sabancı Holding, 62 bin 786 kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye’yi temsil eden dördüncü şirket oldu.

UZMANLARDAN YORUM

Ekonomi uzmanlarına göre, yüz binlerce kişiyi istihdam eden bu devler yalnızca ülkelerinin değil, aynı zamanda bulundukları bölgelerin ekonomik yapısını da doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin dört şirketle küresel listede yer alması, hem iç pazarın dinamizmini hem de uluslararası ölçekteki rekabet gücünü ortaya koyuyor. Özellikle perakende ve havacılık sektörlerindeki büyüme, Türkiye’nin istihdam odaklı büyüme hikâyesine katkı sağlıyor.

Türkiye’de en fazla çalışana sahip halka açık şirketler listesi şöyle:

1 Koç Holding 123 bin 970

2 BİM Birleşik Mağazalar 84 bin 319

3 Sabancı Holding 62 bin 853

4 Türk Hava Yolları 52 bin 414

5 Migros Ticaret A.Ş. 51 bin 275

6 Arçelik 41 bin 342

7 Türk Telekom 37 bin 638

8 Halkbank 27 bin

9 Şişecam 24 bin 215

10 Ford Otosan 23 bin 717

11 ENKA 21 bin 494

12 Türkiye İş Bankası 20 bin 965

13 TAV Havalimanları Holding 20 bin 112

14 Garanti Bankası 18 bin 968

15 Efes İçecek Grubu 18 bin 437

16 VakıfBank 17 bin 433

17 Yapı Kredi 16 bin 537

18 QNB Finansbank 14 bin 212

19 Akbank 12 bin 885

20 Erdemir 11 bin 999

21 Enerjisa Enerji 11 bin 625

22 Aselsan 11 bin 454

23 Coca-Cola İçecek 10 bin 214

24 Pegasus Hava Yolları 7 bin 430

25 Türkiye Petrol Rafinerileri 6 bin 43

26 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 5 bin 814

27 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 5 bin 801

28 Sasa Polyester 4 bin 743

29 İsdemir 4 bin 493

30 Koza Altın 2 bin 615

Kaynak: Haber Merkezi