Mutfakta çöpe giden sebze artıklarının aslında yeniden değerlendirilebileceğini biliyor muydunuz? Özellikle marul sapları, basit bir yöntemle sadece bir bardak su içinde yeniden filizlenerek kısa sürede sofralara taze yeşillik olarak geri dönebiliyor. Üstelik bunun için ne geniş bir tarlaya ne de saksıya ihtiyaç var.

Market ya da pazardan aldığınız marulun dip kısmını 2–3 santimetre bırakarak kesin. Kalan sapı bir bardak ya da küçük bir kaseye yerleştirin, yalnızca alt kısmını kaplayacak kadar su ekleyin. Kabı güneş gören bir pencere kenarına bırakın. Suyunu her 1–2 günde bir değiştirdiğinizde, birkaç gün içinde yeni filizler çıkmaya başlayacaktır.

Çöpe Meğer Altın Atıyormuşuz! 1 Bardak Suda Yeniden Filizleniyor, 10 Günde Hasat Ediliyor - Resim : 1

10 GÜNDE SOFRAYA HAZIR

Yaklaşık 3–5 gün içinde küçük filizler görünürken, 10–12 gün içinde salata ve sandviçlerde kullanılabilecek taze yapraklar oluşuyor. Daha uzun süre verim almak isteyenler, kökler geliştikten sonra sapı saksı toprağına aktararak büyütmeye devam edebiliyor.

Çöpe Meğer Altın Atıyormuşuz! 1 Bardak Suda Yeniden Filizleniyor, 10 Günde Hasat Ediliyor - Resim : 2

SADECE MARULLA SINIRLI DEĞİL

Bu pratik yöntem marulla sınırlı kalmıyor. Soğan, kereviz gibi sebzeler de aynı teknikle yeniden filizlenerek mutfağa kazandırılabiliyor. Böylece hem israf önleniyor hem de evde doğal ve taze ürün yetiştirmenin keyfi yaşanıyor.

