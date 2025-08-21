Çöpe Meğer Altın Atıyormuşuz! 1 Bardak Suda Yeniden Filizleniyor, 10 Günde Hasat Ediliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Market ya da pazardan aldığınız marulun dip kısmını 2–3 santimetre bırakarak kesin. Kalan sapı bir bardak ya da küçük bir kaseye yerleştirin, yalnızca alt kısmını kaplayacak kadar su ekleyin. Kabı güneş gören bir pencere kenarına bırakın. Suyunu her 1–2 günde bir değiştirdiğinizde, birkaç gün içinde yeni filizler çıkmaya başlayacaktır.

10 GÜNDE SOFRAYA HAZIR

Yaklaşık 3–5 gün içinde küçük filizler görünürken, 10–12 gün içinde salata ve sandviçlerde kullanılabilecek taze yapraklar oluşuyor. Daha uzun süre verim almak isteyenler, kökler geliştikten sonra sapı saksı toprağına aktararak büyütmeye devam edebiliyor.

SADECE MARULLA SINIRLI DEĞİL

Bu pratik yöntem marulla sınırlı kalmıyor. Soğan, kereviz gibi sebzeler de aynı teknikle yeniden filizlenerek mutfağa kazandırılabiliyor. Böylece hem israf önleniyor hem de evde doğal ve taze ürün yetiştirmenin keyfi yaşanıyor.

