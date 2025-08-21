Pet Şişeyle Üretti, Hasat Üstüne Hasat Etti! Verim 2 Kat Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uygulama için yalnızca 5 litrelik bir pet şişe, uygun toprak karışımı ve domates tohumu ya da fidesi gerekiyor. İlk olarak şişenin alt kısmına drenaj delikleri açılıyor, ardından üst kısmı kesilerek ekim alanı hazırlanıyor. İçerisine torf, bahçe toprağı ve perlit karışımı ekleniyor. Torf suyu tutarken, perlit köklerin hava almasını sağlıyor. Tohumlar 1–2 santimetre derinliğe ekilirken fideler kökleri tamamen kapatacak şekilde yerleştiriliyor.

GÜNEŞ IŞIĞINA DİKKAT

Uzmanlara göre domatesin gelişebilmesi için günde en az 6 saat güneş ışığı alması şart. Sulama düzenli yapılmalı fakat aşırıya kaçılmamalı. Bitki büyüdükçe dalların kırılmaması için çubuk ya da ip desteği verilmesi tavsiye ediliyor.

KISA SÜREDE MEYVE VERİYOR

Ekimden birkaç hafta sonra çiçeklenen domates bitkisi, yaklaşık iki ay içerisinde meyve vermeye başlıyor. 5 litrelik bir pet şişeden kilo kilo domates elde edilebildiği gibi, şişenin yan taraflarına açılacak ek deliklerle daha fazla fide dikilerek verim iki katına çıkabiliyor.

BÜTÇE DOSTU VE SAĞLIKLI ÜRETİM

Market fiyatlarının yükseldiği bir dönemde bu yöntem, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sofralara katkısız ve doğal domates sunuyor. Uzmanlar, balkon ve pencere kenarlarında uygulanan bu basit tekniğin şehir yaşamında kendi gıdasını üretmek isteyenler için ideal olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi