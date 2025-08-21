Ne BYD Ne Tesla! 299 Bin TL'si Olana Togg: Kısa Süreli Çılgın Kampanya Duyuruldu

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG, yeni finansman kampanyasıyla dikkat çekiyor. Şirketin en çok tercih edilen modeli T10X, yaklaşık 299 bin liralık peşinatla satın alınabiliyor. Kalan ödeme ise dört yıl boyunca eşit taksitlerle tamamlanıyor.

Satışa sunulan kampanyada, 1,8 milyon lira fiyat etiketine sahip T10X için 1,5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Böylece alıcılar, yüksek nakit ihtiyacı duymadan premium segmente ait sıfır kilometre bir elektrikli araca ulaşabiliyor. Aylık sabit ödemeler ise kullanıcıların bütçesini zorlamadan araca sahip olmasına imkân tanıyor.

Ne BYD Ne Tesla! 299 Bin TL'si Olana Togg: Kısa Süreli Çılgın Kampanya Duyuruldu - Resim : 1

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA ÖNE ÇIKIYOR

ÖTV oranlarındaki artışa rağmen TOGG, sunduğu fiyat avantajıyla rakiplerine kıyasla hâlâ cazip konumda. 300 bin TL peşinatla T10X sahibi olabilmek, markanın “herkes için ulaşılabilir premium otomobil” vizyonunu da destekliyor.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da uzmanlar, ilerleyen dönemde TOGG’un T10F modeli için de benzer ödeme kolaylıklarının sunulmasını bekliyor. Böylece markanın ürün gamı daha geniş kitlelere hitap edebilecek.

Ne BYD Ne Tesla! 299 Bin TL'si Olana Togg: Kısa Süreli Çılgın Kampanya Duyuruldu - Resim : 2

T10X DONANIM VE FİYATLARI

TOGG T10X, üç farklı donanım ve menzil seçeneğiyle satışta:

V1 RWD Standart Menzil

Fiyat: 1.862.000 TL

Menzil: 314 km

Batarya: 52,4 kWh

Motor Gücü: 160 kW (218 HP)

Sürüş: Arka tekerlekten çekiş

V1 RWD Uzun Menzil

Fiyat: 2.172.000 TL

Menzil: 523 km

Batarya: 88,5 kWh

Motor Gücü: 160 kW (218 HP)

Sürüş: Arka tekerlekten çekiş

V2 RWD Uzun Menzil

Fiyat: 2.363.000 TL

Menzil: 523 km

Batarya: 88,5 kWh

Motor Gücü: 160 kW (218 HP)

Sürüş: Arka tekerlekten çekiş

