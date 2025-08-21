Yatırımcı Rekor Bekliyordu... Altın Fiyatları Tepetaklak!
Yatırımcının uzun zamandır rekor beklediği altın fiyatları, iki gündür düşüşe geçti. Dün son haftaların en düşük seviyesine inen altın, haftanın dördüncü işlem gününde de kan kaybını sürdürüyor. İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları...
Küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle dolar ve euro ile birlikte altın piyasası da dalgalı bir seyir izliyor. Vatandaşın "güvenli liman" olarak görüp en sık tercih ettiği altın fiyatları da uzun zamandır istikrarsız bir seyir izliyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler yatırımcılar, 21 Ağustos Perşembe günü, piyasada zayıf bir seyre şehitlik ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisinin ardından altında son durum takip ediliyor.
İşte güncel atın fiyatları...
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.345,88
Satış: 3.346,40
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.395,9570
Satış: 4.396,4310
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.033,5300
Satış: 7.188,1600
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.016,26
Satış: 14.369,40
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.648,00
Satış: 28.833,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.135,3900
Satış: 28.665,9300
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.356,00
Satış: 71.971,00
