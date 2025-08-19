Piyasalarda Tüm Dengeler Değişiyor: Dev Banka Açıkladı, Altın Zirveye Çıkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelişinden itibaren yaptığı ekonomik hamleler sonrası küresel piyasalarda dalgalanma artarken, döviz kuru ve altın fiyatlarında da seyir değişti. Son olarak ABD'deki makroekonomik riskler ve dolardan uzaklaşma eğilimini gerekçe gösteren İsviçre merkezli banka devi UBS, altın fiyatı tahminini yükselttiğini açıkladı.

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Banka, ons altında 2026 yılı mart sonu tahminini 100 dolar artışla 3 bin 600 dolara çıkartırken, Haziran 2026 tahminini ise 200 dolarlık bir artışla 3 bin 700 dolara yükselttiğini bildirdi. Gerekçelerini sıraladıktan sonra, düşük büyüme oranlarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirmeye yönelteceğini de hatırlatan UBS, doların zayıflayıp altının güçleneceğini belirtti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın ETF'lerine girişlerin 2025'in ilk yarısında son 15 yılın zirvesine çıktığının gözler önüne serildiğini vurgulayan banka analistleri, yıl genelinde ETF'ler kaynaklı altın talebi tahminini de 450 tondan 600 tona çıkardı.

TALEP REKORU BEKLENİYOR

Küresel altın talebinin 2025 yılında yüzde 3 artarak 4 bin 760 tona ulaşacağını ve bunun 2011'den bu yana en yüksek seviye olacağını öngördüklerini bildiren analistlere göre, yatırımcının talebinin artmasıyla altın daha da kuvvetlenecek.

