Motorlu Kara Taşıt Sayısı Bir Yılda 40 Bin Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 519 bin 311 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 519 bin 311 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 40 bin 939 (yüzde 8,6) artış anlamına geliyor.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre Samsun’da 2025 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 4 bin 251 adet (Yüzde 0,8), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 40 bin 939 adet (Yüzde 8,6) artarak 519 bin 311 adete ulaştı. Samsun toplam 519 bin 311 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6’sına sahip.

YÜZDE 48'İ OTOMOBİL

Samsun’daki taşıtların yüzde 48,0’ını (249 bin 398) otomobil, yüzde 17,3’ünü (89 bin 796) motosiklet, yüzde 17,0’ını (88 bin 204) kamyonet, yüzde 12,4’ünü (64 bin 522) traktör, yüzde 2,4’ünü (12 bin 433) minibüs, yüzde 2,3’ünü (12 bin 150) kamyon, yüzde 0,3’ünü (1 691) otobüs ve yüzde 0,2’sini (1 117) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.



