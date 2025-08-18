Haftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın Yükselişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, 18 Ağustos Pazartesi tarihli güncel altın fiyatlarını merak ediyor. ABD Hazine tahvillerinde yaşanan düşüş ve piyasalardaki temkinli duruş, altın fiyatlarının toparlanmasına zemin hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştireceği temaslar öncesinde ons altın değer kazandı. Bu gelişmelerin yurt içi piyasaya da yansımasıyla gram altın yükseliş eğiliminde.

Yeni haftaya yüzde 0,5 oranında artışla başlayan gram altın, sabah saatlerinde 4.413 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki diğer altın türlerinde fiyatlar ne durumda? İşte 18 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla güncel altın alış ve satış rakamları:

Güncel Altın Fiyatları (18 Ağustos 2025)

Gram Altın

Alış: 4.412,93 TL

Satış: 4.413,40 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 3.344,13 $

Satış: 3.344,79 $

Çeyrek Altın

Alış: 7.060,41 TL

Satış: 7.215,69 TL

Yarım Altın

Alış: 14.077,02 TL

Satış: 14.431,08 TL

Tam Altın

Alış: 28.793,00 TL

Satış: 28.978,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.241,63 TL

Satış: 28.774,50 TL

Ziynet Altını

Alış: 28.242,30 TL

Satış: 28.773,90 TL

Ata Altın

Alış: 29.109,44 TL

Satış: 29.836,30 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 2.420,63 TL

Satış: 3.391,38 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 4.029,03 TL

Satış: 4.240,86 TL

Gremse Altın

Alış: 71.717,00 TL

Satış: 72.334,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi