Haftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın Yükselişte
Altın, Rusya ile olası barış görüşmeleri öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerin bir araya gelmesi beklentisiyle değer kazandı. ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve yatırımcıların temkinli tutumu da yükselişi destekledi. Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesinden toparlanarak yüzde 0,5 artışla 3.353,44 dolara ulaştı.
Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, 18 Ağustos Pazartesi tarihli güncel altın fiyatlarını merak ediyor. ABD Hazine tahvillerinde yaşanan düşüş ve piyasalardaki temkinli duruş, altın fiyatlarının toparlanmasına zemin hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştireceği temaslar öncesinde ons altın değer kazandı. Bu gelişmelerin yurt içi piyasaya da yansımasıyla gram altın yükseliş eğiliminde.
Yeni haftaya yüzde 0,5 oranında artışla başlayan gram altın, sabah saatlerinde 4.413 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki diğer altın türlerinde fiyatlar ne durumda? İşte 18 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla güncel altın alış ve satış rakamları:
Güncel Altın Fiyatları (18 Ağustos 2025)
Gram Altın
Alış: 4.412,93 TL
Satış: 4.413,40 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 3.344,13 $
Satış: 3.344,79 $
Çeyrek Altın
Alış: 7.060,41 TL
Satış: 7.215,69 TL
Yarım Altın
Alış: 14.077,02 TL
Satış: 14.431,08 TL
Tam Altın
Alış: 28.793,00 TL
Satış: 28.978,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 28.241,63 TL
Satış: 28.774,50 TL
Ziynet Altını
Alış: 28.242,30 TL
Satış: 28.773,90 TL
Ata Altın
Alış: 29.109,44 TL
Satış: 29.836,30 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 2.420,63 TL
Satış: 3.391,38 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 4.029,03 TL
Satış: 4.240,86 TL
Gremse Altın
Alış: 71.717,00 TL
Satış: 72.334,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi