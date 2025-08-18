Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin ışığında döviz kurları, haftanın ilk gününde de dalgalı ve dengeli görünümünü sürdürüyor. Dolar 41 TL'ye Euro ise 48 TL'ye doğru koşuyor.

Dolar/TL güne 40,90 TL’den başladı. Euro/TL ise 47,92 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.

GÖZLER FED KARARLARINDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik atılan adımlar varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bu hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar yatırımcıların gözünün kulağının çevrildiği odak noktaları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi