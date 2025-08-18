Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan döviz kurları, haftanın ilk gününde dalgalı ve dengeli görünümünü sürdürdü. İşte Dolar ve euroda son durum...

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin ışığında döviz kurları, haftanın ilk gününde de dalgalı ve dengeli görünümünü sürdürüyor. Dolar 41 TL'ye Euro ise 48 TL'ye doğru koşuyor.

Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? - Resim : 1

Dolar/TL güne 40,90 TL’den başladı. Euro/TL ise 47,92 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.

GÖZLER FED KARARLARINDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik atılan adımlar varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bu hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar yatırımcıların gözünün kulağının çevrildiği odak noktaları arasında yer aldı.

Haftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın YükselişteHaftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın YükselişteEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Haftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın Yükselişte Haftaya Hızlı Başladı! Trump Etkisiyle Altın Yükselişte
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela Kalacak Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi... Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma